Vingt pompiers de Franche-Comté envoyés en renfort contre les incendies dans le sud de la France

Vingt pompiers francs-comtois sont partis en renfort dans le Sud de la France, pour lutter contre les feux des forêts. Parmi eux, seize pompiers du Doubs et quatre du Territoire de Belfort, avec des véhicules spécialisés.

Vingt pompiers de Franche-Comté ont pris la route en direction du Sud de la France, dans la nuit de lundi à mardi, pour aider à lutter contre les incendies qui ravagent les forêts. Ils font partie d'un groupe de renfort baptisé "colonne Est Alpha", composé d'hommes et de matériel de plusieurs départements de l'Est de la France.

Seize pompiers du Doubs et quatre du Territoire

Dans cette colonne de renfort, il y a quatre pompiers du Territoire de Belfort et seize pompiers du Doubs (huit pompiers professionnels et huit volontaires), venus de neuf centres de secours du département : Morteau, Pontarlier, Pont-de-Roide, Emagny, Amancey, Hérimoncourt, Montbéliard, Besançon-Est et Besançon-Centre. Ils sont partis avec trois camions "feux de forêt".

Ces hommes vont d'abord rejoindre un point de ralliement à Aix-en-Provence, ce mardi après-midi, pour connaître ensuite leur lieu exact d'affectation et la durée de leur intervention. Ils pourraient revenir en Franche-Comté en fin de semaine.