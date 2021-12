Vingt-six des vingt-sept migrants victimes du naufrage dans la Manche ont été identifiés

Après le naufrage survenu en Manche en novembre dernier, le travail d'identification des victimes apporte peu à peu des résultats. Le parquet de Paris annonce mardi 14 décembre 2021 que 26 des 27 personnes ont été formellement identifiées.

Parmi elles, se trouvaient donc seize personnes kurdes d'Irak. Il y avait dix hommes âgés de 19 à 37 ans, quatre femmes de 22 à 46 ans, un adolescent de 16 ans et une enfant de 7 ans.

Un enfant et un adolescent parmi les victimes

Trois Ethiopiens ont aussi été identifiés, deux femmes de 22 et 25 ans et un homme de 46 ans. Une Somalienne de 33 ans, quatre Afghans de 24 à 40 ans et un Egyptien de 20 ans, ainsi qu'un homme kurde d'Iran figurent parmi les victimes.

Contrairement à ce qui avait été dit au moment du naufrage, aucune femme enceinte n'a été recensée.

Dans son communiqué, le parquet de Paris précise que le travail d'identification a été permis "grâce aux informations recueillies par les services de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) et aux examens réalisés par le service de médecine légale du Centre hospitalier universitaire de Lille". Un appel à témoins avait été lancé pour savoir qui étaient les victimes.

Seuls deux exilés ont survécu, il s'agit de deux hommes d'origine somalienne et irakienne.

Ce naufrage est le plus meurtrier depuis que les migrants tentent de rejoindre l'Angleterre par la mer depuis les côtes du Nord-Pas-de-Calais.