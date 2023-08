Vingt-six noyades mortelles en Bretagne depuis le début de l'été

C'est un triste record pour la Bretagne. C'est la région où il y a eu me plus de morts de noyades en France entre le 1er juin et le 2 août, selon les chiffres dévoilés vendredi 11 août. Pourtant, selon ces chiffres, le nombre total de noyés n'est pas le plus élevé, 38 depuis le début de l'été. Loin par exemple de la Nouvelle -Aquitaine où 92 personnes se sont noyées. "Seules" 19 de ces noyades ont été suivies de décès. Dans la région, Occitanie 134 personnes se sont noyées durant cette période avec 21 qui se sont avérées mortelles.

En Bretagne, la proportion de noyades suivies de décès s'élève donc à 68M. L'an dernier, a la même période elle était de 45% avec 24 noyades mortelles. Début juillet, notre région a connu une série noire dans le Finistère , avec ci nq personnes décédées en quelques jours dont trois en presqu'île de Crozon. Début août, une femme est morte noyée sur l'île d'Ouessant en marge tempête Patricia.

Sur l'ensemble du territoire, Santé publique France note moins de noyades que l'an passé et moins de morts dans l'eau, ce qui peut s'expliquer par des conditions météo moins favorables que l'année dernière, qui avait connu une phase de canicule importante.