Violences conjugales : vingt téléphones graves danger et un bracelet anti-rapprochement en Indre-et-Loire

Mérignac et Hayange. Deux femmes tuées sous les coups de leur ancien compagnon. Deux féminicides au mois de mai qui ont choqué le pays et qui posent des questions. Auraient-ils pu être évités ? Dans ces deux affaires, police et justice ont-ils failli ? Pour le savoir, deux missions d'inspection sont en cours. Et une note vient d'être envoyée dans tous les commissariats de France pour demander aux policiers d'être toujours plus réactifs dans leurs enquêtes de violence conjugale.

"On fait le maximum pour l'éviter", assure Grégoire Dulin. Le procureur de la république de Tours était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi. " Mais vous savez, en matière judiciaire, on traite de l'humain. Et la réaction humaine est par nature imprévisible. On ne peut pas tout prévoir et il n'y a pas un policier ou un gendarme derrière chaque auteur de violences conjugales".

"S'il n'y avait qu'un seul axe de politique pénale sur lequel je voulais insister, c'est celui des violences faites aux femmes".

Pour Grégoire Dulin, ce sujet est sa priorité dès son arrivée en Touraine :

"On a d'abord renforcé la formation des agents qui accueillent les femmes dans les commissariats et les gendarmeries.

Les téléphones grave danger ont été multipliés par quatre. Ce sont des téléphones qui permettent à la victime lorsqu'elle voit s'approcher l'auteur, de bipper et d'avertir les services de police ou de gendarmerie. Cela fonctionne. Nous en avions 5 en 2019, nous en avons 20 aujourd'hui en Indre-et-Loire dont 16 qui sont actifs.

Le bracelet anti-rapprochement alerte automatiquement les services de police ou de gendarmerie dès que l'homme violent et sa victime se retrouvent dans un périmètre bien défini", Grégoire Dulin, procureur de la république de Tours

Et puis, cette année, nous avons dans le département, un bracelet anti-rapprochement qui a été donné à un auteur de violences conjugales que nous estimons suffisamment graves pour porter ce dispositif. Un outil sur décision du juge car il est extrêmement intrusif, à la fois pour l'auteur et à la fois pour la victime. L'avantage de ce bracelet anti-rapprochement est qu'il est géolocalisé en temps réel tout comme la victime. Et quand tous les deux se retrouvent dans un périmètre bien défini, la victime le sait, et ça déclenche une intervention des services de police ou de gendarmerie.

Malgré tout, Grégoire Dulin se montre lucide. " Si en Indre-et-Loire, on est depuis quelques mois, préservé par les homicides conjugaux, malheureusement, je sais qu'il va en arriver un. Malgré tout ces dispositifs, malgré toutes les remontées d'informations réalisés par le tissu associatif et notamment France Victimes 37, malgré tout ça, on sait qu'à un moment donné, le crime, ou la commission d'un délit ne disparaîtra pas."

Affaire classée après le meurtre par conjoint d'une institutrice de Joué-lès-Tours en 2019

Fin mars 2019, une institutrice de Joué-lès-Tours est tuée chez elle par son conjoint avant qu'il ne se donne la mort. Son père avait ensuite porté plainte pour non assistance à personne en danger, estimant que la police n'avait pas pris assez au sérieux les alertes de sa fille. " Ce dossier a été confié à un juge d'instruction pour essayer de faire toute la lumière sur cette affaire", précise Grégoire Dulin. Tout le monde a été entendu et cette instruction judiciaire a été clôturée il y a quelques mois. J'en ai conclu qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être imputée à qui que ce soit dans cette affaire."