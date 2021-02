Vingt-trois habitants d'un immeuble de Bourgoin-Jallieu passent une partie de la nuit dehors

Vingt-trois habitants d'un immeuble de Bourgoin-Jallieu ont manqué sérieusement de sommeil cette nuit, réveillés vers 0h45 ce mardi matin par les sapeurs-pompiers leur demandant d'évacuer leurs logements. Ils n'ont pu réintégrer leurs domicile que vers 4 heures, après une sérieuse aération de l'immeuble et sans dommage.

En cause : une alerte au CO (monoxyde de carbone) de la part de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, qui avait vu arriver plus tôt dans la journée aux urgences deux hommes qui se sont avérés être intoxiqués au monoxyde de carbone. Il s'agissait de deux ouvriers qui avaient travaillé toute la journée au sous-sol de l'immeuble, aidés d'un groupe électrogène. A leur arrivée sur les lieux cette nuit les pompiers ont effectivement trouvé des niveaux élevés de monoxyde, d'où l'opération d'évacuation et d'aération. Aucun habitant n'a par contre été intoxiqué.