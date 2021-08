Un troupeau de vingt vaches est tombé dans un ravin de dix mètres de profondeur, ce jeudi à Chassagne-Saint-Denis dans le Doubs. Six sont mortes et trois sont gravement blessées. Ces vaches se seraient perdues et cherchaient à boire, selon leur éleveur.

Vingt vaches tombent dans un ravin à Chassagne-Saint-Denis, six sont mortes

Une opération de secours longue et particulière mobilise les pompiers du Doubs, ce jeudi, à Chassagne-Saint-Denis, près d'Ornans : le sauvetage de vingt vaches tombées dans un ravin, à environ dix mètres de profondeur. Après cet accident, six vaches sont mortes et trois sont gravement blessées.

Les vaches ont chuté de dix mètres dans un ravin. © Radio France - Alia Doukali

Tombées en essayant de boire

D'après l'éleveur, les bêtes se seraient perdues ce jeudi matin et seraient tombées en essayant de boire. Il a donné l'alerte en fin de matinée et les opérations devraient se terminer au plus tôt en fin d'après-midi : chaque vache est remontée à la surface à l'aide d'un treuil, ce qui prend au minimum un quart d'heure par animal.