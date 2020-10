La police toulousaine a mis la main la semaine dernière sur un gros bonnet du cannabis sur la place toulousaine. Ce trentenaire à la fois grossiste et dealer au Mirail, a effectué une vingtaine de voyages en Espagne depuis mars pour importer au moins 75 kilos d'herbe.

Vingt voyages en Espagne en six mois, un grossiste et dealer de drogue interpellé à Toulouse

L'enquête de la brigade des stupéfiants de Toulouse démarre en septembre sur un homme connu pour alimenter les différents points de vente d'herbe de cannabis du Mirail. Cet homme de 36 ans est à la fois grossiste et vendeur pour son compte. Chose assez rare, il agit seul. C'est même en voiture de location qu'il part régulièrement s'approvisionner en Espagne. Entre le mois de mars et le mois de septembre, ce Toulousain aurait effectué 22 voyages vers l'Espagne, ramenant à chaque fois entre 7 et 10 kilos d'herbe.

140.000 euros de bénéfices en six mois

Le week-end dernier, les policiers décident de l'intercepter au retour de son dernier voyage. Ils l'interpellent avec l'aide de la Bac au péage de Montgiscard sur l'A61 le dimanche 18 octobre à deux heures du matin. Dans son véhicule et sur lui, ils trouvent 5.700 euros en liquide, preuve que ses emplettes, cette fois, n'ont pas complètement abouti.

Cet habitant du Mirail n'a importé cette fois "que" cinq kilos de marchandise. Les enquêteurs ont calculé qu'en six mois, ce trafiquant a ramené au moins 75 kilos d'herbe. Son commerce lui a rapporté autour de 140.000 euros. 30.000 euros ont été saisis sur son compte bancaire.

Placé en garde-à-vue, il est déféré le mercredi 21 octobre. Il comparaîtra devant le tribunal en janvier pour détention, transport et importation de stupéfiants..