Viol à Cherbourg : la famille de la victime s'exprime pour la première fois

Deux semaines après les faits, dans un communiqué envoyé au journal Le Figaro, les proches de la victime du viol à Cherbourg remercient «très chaleureusement toutes les personnes qui l’ont prise en charge : pompiers, police, le personnel du Centre Hospitalier du Cotentin, les chirurgiens et plus particulièrement les services de réanimation pour leur professionnalisme, leur écoute, leur soutien et leur accompagnement".

Compte tenu de l'état de santé instable et préoccupant de la jeune femme, la famille indique ne pas souhaiter s'exprimer publiquement dans l'immédiat. « Ses proches, qui souhaitent que leur intimité et leur vie privée soient respectées, demeurent cependant très sensibles à tous les messages de soutien mais ne sont pas particulièrement favorables à l'organisation d'une marche ou toute autre manifestation publique à l'heure actuelle ».

Un homme de 18 ans toujours en détention provisoire à Caen

Vendredi 4 août la victime, une jeune femme de 29 ans a été violée dans un appartement du centre-ville de Cherbourg. Un homme de 18 ans est depuis en détention provisoire pour "viol accompagné d'actes de barbarie". La victime a eu une perforation du colon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes. . Elle a été opérée pendant plusieurs heures et plongée dans un coma artificiel. Selon son témoignage l'homme se serait introduit à son domicile pour la frapper et la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai de 75 centimètres.

Il a été arrêté jeudi 10 août grâce à une trace papillaire retrouvée sur une porte chez la victime, son téléphone a aussi été géolocalisé sur les lieux. En garde à vue, le suspect *"corpulent "*a d'abord nié les faits avant de finir par les reconnaître "laconiquement". Il a déjà été condamné à cinq reprises pour des faits d'atteinte aux biens et de violences, indiquer le parquet de Coutances. "Une procédure de viol sur mineur initiée en 2019 a été classée sans suite par le parquet en 2020, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Et une procédure d'agression sexuelle à l'encontre de sa sœur est actuellement en cours d'enquête, sans qu'il ne soit possible à ce stade de déterminer si ces faits sont ou non établis », précise le parquet.