Genlis, France

En mars 2017, après quatre mois de prison, Eric Peclet était finalement innocenté du viol d'une fillette de quatre ans de sa classe. L'ADN du sperme retrouvé sur la culotte ensanglantée de la petite fille, n'est pas le sien mais il serait celui d'un des membres de la famille de l'enfant. Depuis, il est toujours placé sous le statut de témoin assisté, à ce jour aucun membre de la famille de la petite n'a été mis en examen. Une situation insupportable pour l'insitutueyr de Genlis qui a décidé d'envoyer une lettre à la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, ce mercredi, il tient une conférence de presse en présence de son avocat pour expliquer sa démarche.

Depuis bientôt un an, malgré les terribles expertises scientifiques accablantes malgré les demandes répétées de mon avocat, la situation particulièrement choquante et alarmante est aujourd'hui celle-ci : aucune information judiciaire n'est ouverte visant l'auteur du sperme mélangé au sang du viol, qui reste auprès de l'enfant". Eric Peclet, instituteur innocenté du viol de la fillette.

"Madame la ministre de la justice, je me permets de vous écrire afin de vous alerter sur une situation d'urgence dont la Justice ne semble pas vouloir prendre toute la mesure dramatique. [...] Depuis bientôt un an, malgré les terribles expertises scientifiques accablantes malgré les demandes répétées de mon avocat, la situation particulièrement choquante et alarmante est aujourd'hui celle-ci : aucune information judiciaire n'est ouverte visant l'auteur du sperme mélangé au sang du viol, qui reste auprès de l'enfant". Ce sont par ces mots qu'Eric Peclet interpelle la ministre de la Justice, il dénonce les lenteurs de la procédure qui n'ont pas permis depuis plus d'un an d'éloigner la petite fille de son agresseur sexuel.

D'abord mis en cause et incarcéré à l'hiver 2016, Eric Peclet était finalement libéré de prison en mars 2017. Des tests ADN prouvent que le sperme retrouvé mélangé à du sang dans les sous-vêtements de l'enfant (dont un expert a constaté la rupture partielle de l'hymen) appartiennent à un membre de sa famille et non à son instituteur. Mais depuis, ni le père, ni un oncle ou un proche de la fillette n'a été mis en examen ou simplement éloigné d'elle.

Une situation alarmante pour Eric Peclet comme pour son comité de soutien. "L'instruction est toujours en cours, leur répond Eric Mathais, le procureur de la République de Dijon, il y a eu des investigations sous l'autorité du juge d'instruction, d'autres sont encore à venir". Procureur qui regrette que la temporalité de la justice soit sans-cesse mise en cause "lors de la mise en examen de monsieur Peclet, on a crié à la précipitation, aujourd'hui on demande une procédure plus rapide ? Il faut laisser la Justice travailler".

Ceci dit, le parquet reconnait que la situation est tendue au tribunal de Dijon, au lieu des quatre juges d'instruction nécessaires, jusqu'à il y a quinze jour il n'y avait qu'un magistrat en charge des dossiers.

Un avocat spécifique pour la fillette

Ce cri d'alarme est partagé par l'association "Innocence en danger" , son avocate Maître Marie Grimaud s'exprimait dans le journal l'Express, elle s'insurge que dans ce procès l'avocate de la petite victime soit la même que celle de ses parents, "nous avons là un vrai problème de fonctionnement de la justice". Aujourd'hui, le père de la petite fille, qui fait partie des suspects reste partie civile et est donc défendu par le même avocat que sa fille.

Maître Marie Grimaud déplore que sa demande de désigner un administrateur ad hoc, qui permettrait de fournir à la fillette un avocat propre, n'ait pas aboutit. Au parquet on rétorque que la demande est encore à l'étude, et n'a fait l'objet d'aucun rejet.