Viol collectif de Balma : deux Toulousains innocents harcelés sur internet

Balma, France

Leur vie est devenue un enfer. Après le viol collectif d'une jeune femme à la sortie d'une discothèque à Balma devenu viral sur les réseaux sociaux, deux innocents se sont retrouvés mêlés à cette affaire sur le web. Depuis, ils sont constamment harcelés. Les deux Toulousains ont donc décidé de porter plainte.

Ils ont pris une photo avec l'un des suspects

Dans la nuit du 15 au 16 septembre dernier, une jeune femme de 19 ans a été violée sur le parking de la discothèque Le Carpe Diem, à Balma dans la banlieue de Toulouse. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux dans la foulée.

Depuis, cinq suspects sont en détention provisoire. Mais l'emballement des internautes a provoqué la diffusion d'autres photos, mettant injustement en cause les deux Toulousains. "C'est une histoire invraisemblable, de la malchance, explique leur avocat Me Sylvain Cormier. Ils ont fait un selfie avec l'un des suspects lors d'un mariage, dans un contexte qui n'avait bien entendu rien à voir, et antérieur aux faits reprochés. Cette photo s'est répandue sur internet avec pour commentaire 'voilà les violeurs, faites diffuser ça le plus possible', le tout assorti de menaces de morts, d'appels au lynchage, etc."

Une de leurs plaintes va être déposée pour dénonciation calomnieuse. Ils tentent de retrouver les diffuseurs de cette fausse information. Mais le combat judiciaire des deux jeunes toulousains s'annonce compliqué. Leur avocat doit faire entendre aux réseaux sociaux la nécessité de stopper la diffusion du cliché et surtout obtenir les informations sur les personnes qui diffusent le document de façon diffamatoire. Me Sylvain Cormier s'attend à une longue procédure.

"C'est vraiment très dur pour eux" - Me Sylvain Cormier

En attendant les décisions de justice traduites, les relances auprès des réseaux sociaux, les deux victimes collatérales et leur famille devront continuer à vivre avec les regards suspicieux au travail, les messages violents et les menaces. À cause de ce harcèlement permanent sur internet, l'un des deux hommes n'ose plus sortir de chez lui.