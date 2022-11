Viol conjugal : "Il faut en parler au moindre doute", exhorte une victime

C'est un crime qui concerne 60% des victimes de violences sexuelles : le viol conjugal. Pourtant, les témoignages sont aussi rares que la prévention. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce vendredi, une victime accepte de témoigner au micro de RCFM, "pour aider les femmes à parler".

Pour Julie, l'enfer a duré quatre ans. La jeune femme a d'abord subi la violence verbale, un calvaire "psychologique avant d'être physique". C'est ainsi que celui qu'elle appelle "mon bourreau" a instauré une emprise telle que la jeune femme, comme de nombreuses victimes, a mis des années à réaliser l'ampleur de ce qu'elle vivait et à y poser les bons mots.

Quand elle rencontre cet homme, elle a à peine 20 ans et n'a jamais connu l'amour. Il arrive alors à la convaincre de prendre des photos, puis des vidéos lors de rapports sexuels. "J'ai mis des années à réaliser que la grande majorité des rapports n'étaient pas consentis", confie-t-elle toujours marquée, malgré les années écoulées, par un sentiment de culpabilité qu'ont bien trop souvent les victimes de violences conjugales. Son bourreau la contraint ensuite à des relations sexuelles avec de tierces personnes.

"Tu prends des douches, mais tu n'es jamais propre après des actes comme ça"

Sur ces nombreux viols, Julie raconte la même mécanique glaçante : "Tu passes le mauvais moment, tu pleures pendant l'acte, tu dis non pendant l'acte. Quand c'est fini tu vas prendre une douche. Tu essaies de te nettoyer le mieux possible. Mais en fait, tu n'es jamais nettoyée de toutes ces salissures". La jeune femme est à l'époque prise dans une telle emprise psychologique, qu'elle ne réalise pas qu'il s'agit de viols. "Je me disais que c'était pour ses photos, ses vidéos. Pour son plaisir. Il arrivait à me manger le cerveau en me donnant le sentiment de quelque chose de normal, du 'tu me fais plaisir, je te fais plaisir'".

Le 3919, numéro national de référence pour les femmes victimes de violences. © Radio France

Si elle accepte de témoigner, c'est parce qu'elle estime que le sujet n'est pas suffisamment abordé et qu'il faut sensibiliser les victimes, et plus largement toutes les femmes, et rappeler que "même quand il s'agit de notre copain, notre mari, un non est un non. Sinon, c'est un viol."