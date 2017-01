Viol d'une adolescente à Artenay : un garçon de 16 ans mis en examen

Un adolescent de 16 ans est mis en examen dans l'enquête sur le viol présumé d'une jeune fille de 12 ans à Artenay. Il aurait imposé des fellations à sa victime. Il est placé sous contrôle judiciaire après sa présentation au juge d'instruction.

Mercredi, dix personnes avaient été interpellées dans cette enquête, partie d'une plainte pour viol déposée par la mère de l'adolescente de 12 ans. Celle-ci avait été alertée par le principal du collège d'Artenay, après la découverte de photos qui circulaient sur l'application Snapchat, des photos dénudées de la jeune fille. Mais le parquet d'Orléans explique que, depuis le début de l'enquête, les déclarations de la jeune victime ont beaucoup varié. C'est pour cette raison qu'il a fallu procéder à de nombreuses interpellations, pour démêler le vrai du faux. Qui ont abouti, ce vendredi, à la présentation de trois personnes, devant le juge d'instruction.

La notion de consentement n'existe pas juridiquement à 12 ans

Un seul adolescent est finalement mis en examen pour viol. Agé de 16 ans, il est soupçonné d'avoir imposé des fellations à la jeune fille, à plusieurs reprises, entre septembre et novembre dernier. Mais il a continué d'assurer devant le juge d'instruction que la collégienne était consentante. La notion de consentement n'est juridiquement pas possible pour une enfant de 12 ans, mais comme l'agresseur présumé, lui aussi, est mineur, il faut prouver également qu'il avait conscience qu'elle n'était pas consentante et qu'il s'agissait donc d'un viol. C'est finalement toute la difficulté de cette affaire.

Un jeune homme de 19 ans poursuivi pour corruption de mineur

Un jeune homme de 19 ans est lui aussi mis en examen, pour corruption de mineur, cette fois. La justice lui reproche d'avoir envoyé des messages et des images à caractère pornographiques de la jeune fille, sur les réseaux sociaux. Un autre garçon de 14 ans est lui placé sous le statut de témoin assisté.