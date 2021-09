Viol d'une femme en pleine rue en Dordogne : le suspect présenté à un juge en vue de sa mise en examen

Une semaine après le viol et l'agression d'une femme à Boulazac, la procureure de Périgueux ouvre une information judiciaire pour tentative de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un viol. Le suspect pourrait être mis en examen et placé en détention provisoire dans la soirée.

Une information judiciaire est ouverte par le parquet de Périgueux pour tentative de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un viol après la violente agression et le viol d'une femme de 35 ans dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 septembre dernier à Boulazac. Le chef de poursuite a été aggravé car les poursuites ne sont plus engagées seulement pour viol. Ces faits de nature criminelle sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le suspect, un homme de 31 ans, a été présenté à un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Périgueux à l'issue de sa garde à vue. Le parquet demande qu'il soit mis en examen et placé en détention provisoire.

Un homme connu de la justice

Le suspect est déjà connu de la justice pour des affaires liées aux stupéfiants, mais n'a jamais fait parler de lui pour des violences sexuelles.

La jeune femme de 35 ans rentrait de son travail lorsqu'elle a été attaquée, frappée et violée par un homme au croisement de l'avenue François Mitterrand et de la rue Gaston Monmousseau. Son agresseur a ensuite pris la fuite. La jeune femme a réussi à rentrer chez elle et à prévenir les secours et la police. La police de Périgueux est chargée de l'enquête.