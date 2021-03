Viol d'une fillette à Genlis en 2016 : le collectif "Droits des femmes 21" redoute un non-lieu

Alors que l'instruction semble close dans l'enquête sur le viol d'une fillette à Genlis en novembre 2016, et qu'aucun coupable ne semble avoir été trouvé, le collectif "Droits des femmes 21" écrit au Procureur et au Sécrétaire d'Etat en charge de l'enfance et des familles. Il redoute un non-lieu.