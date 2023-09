Viol d'une octogénaire chez elle en Dordogne : au procès, l'accusé rate sa chance de s'expliquer

La scène a médusé toute la salle d'audience. Mardi 26 septembre, au deuxième jour de son procès pour le viol d'une octogénaire pendant un cambriolage à Thiviers il y a deux ans, Dylan A. ignore superbement la présidente qui lui pose des questions. L'accusé regarde le mur, fixement. Ca dure des minutes entières, des dizaines de questions : "Pas de réponse ? Bon".

Pourtant, l'interrogatoire avait plutôt bien débuté. Il était attendu, après deux jours d'audience où experts et témoins ont tenté d'expliquer pourquoi ce jeune homme impulsif et délinquant depuis son plus jeune âge en est venu à violer une vieille dame. Dylan A. a commencé par demander pardon.

"Je vais m'arrêter là"

Mais quand la présidente lui demande de raconter la nuit du viol, il se braque : "Je suis entré dans sa chambre... et je vais m'arrêter là". Il y a sa mère, sa sœur dans la salle. C'est devant elles qu'il a honte de ce qu'il a fait, personne d'autre. Il n'ira pas plus loin.

"Mais, et si c'était votre grand-mère qui avait été violée ?", demande la présidente. Là, le garçon la pointe du doigt : "Tu laisse ma grand-mère en dehors de ça. T'es là pour me juger. C'est tout. C'est fini." L'avocate de la partie civile tente la méthode douce : "Vous savez que c'est votre dernière chance de vous expliquer, pour montrer que vos excuses sont sincères", tente Me Sabine Julien. Rien n'y fait.

La honte ou l'arrogance ?

L'avocat général Stéphane Renard se lève de son siège. Lentement, il demande : "Est-ce que vous ressentez une telle honte, par rapport à cet acte odieux, que vous refusez de répondre ?" L'accusé répond par l'affirmative. Le magistrat se rassoie en disant : "Alors je n'ai pas de question à poser".

Les avocats de la défense sont dépités. "Je pense qu'il a montré finalement ce qu'on cherche à démontrer avec ma consœur depuis deux jours, c'est-à-dire qu'il n'est pas un monstre", analyse Me Reda Hammouche, l'un des deux avocats de l'accusé : "C'est quelqu'un qui est confronté à l'horreur du crime qui lui est reproché, et mon intime conviction, c'est qu'il n'a lui-même pas de réponse pour l'expliquer".

"Lui-même n'a pas de réponse"

Avant que Dylan A. ne reparte dans la voiture de l'administration pénitentiaire, entouré par trois gardes, la présidente l'a prévenu : demain, ce seront les plaidoiries. Il n'aura plus la parole, à part en tout dernier, juste avant que le jury ne se retire pour délibérer.

"Il nous a dit qu'il allait réfléchir, qu'il allait certainement écrire pour rassembler ses idées. Il a bien conscience que les derniers mots qu'il va prononcer seront capitaux", assure Eléonore Trouvé, l'autre avocate de l'accusé. Le jeune homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité.