Viol d'une octogénaire en Dordogne : au procès, le récit d'une fin de vie de douleur de la victime

Le son grésille et résonne dans la grande salle des assises, mais on entend la voix chevrotante : "Il m'a attrapée, il m'a tournée, il m'a retournée, il m'a violée des deux côtés". La présidente de la cour d'Assises fait jouer dans les hauts-parleurs un enregistrement de la femme de 88 ans, pris juste après les faits le 21 juillet 2021 . Un gendarme l'a enregistrée sur son téléphone dans l'ambulance des pompiers. C'est la première fois depuis deux jours d'audience qu'on entend la voix de la victime.

ⓘ Publicité

Certificat médical à l'appui, la dame âgée de 91 ans aujourd'hui a décliné la convocation au procès. Trop faible, elle ne peut plus se déplacer. Mais elle a été auditionnée trois fois au cours de l'enquête, d'abord par les gendarmes puis par la juge d'instruction. "Sa version n'a jamais varié. Il n'y a aucune raison de douter de sa parole", rappelle l'avocate de la partie civile Me Sabine Julien. Contrairement à celle de l'accusé.

"Il n'y a aucune raison de douter de sa parole"

Elle parle de l'inconnu qui est entré dans sa chambre, de sa barbe qui lui pique le visage. Dans la salle, il y a ses enfants, ses petits-enfants. Certains sortent en pleurs, d'autres se tiennent la main. Josette a eu 14 enfants. Son premier mari est parti quand le onzième avait 3 ans. Elle les a élevés toute seule, en travaillant. Un livreur lui apportait le travail de l'usine tous les matins chez elle, elle finira par se remarier avec lui.

Depuis 20 ans, elle était veuve, elle vivait dans cette petite maison à la sortie de Thiviers avec une grande glycine. Son petit journal le matin sur la terrasse, la boulangère qui déposait sa baguette sur la fenêtre. Elle avait une "mauvaise jambe", c'est vrai, elle avait besoin de deux cannes pour se déplacer à cause d'une prothèse à la hanche, mais elle vivait bien.

Une vieille dame "brisée"

Le viol l'a "complètement brisée", raconte l'un de ses fils à la barre. Il y a d'abord eu les examens, les auditions, raconter et encore raconter cette nuit terrible : "J'ai honte", dira-t-elle lors d'une de ses auditions. Depuis les faits, elle a d'abord vécu chez un de ses fils. Aujourd'hui, elle est installée dans un petit deux pièces. L'appartement est bardé d'alarmes. Elle ne peut plus marcher. Elle vit recluse dans la peur et le noir, les volets fermés toute la journée.

Ses cheveux sont tombés. Elle a même du laisser son chat, elle ne pouvait plus s'en occuper. L'expert psychologue n'a pas pu mener à son terme son expertise psychologique : "Elle pleurait trop quand je lui ai demandé d'aborder les faits, j'ai préféré arrêter". "On a entendu l'accusé dire qu'il a honte. Mais que pèse cette honte par rapport à l'humiliation qu'a subi ma cliente", a demandé l'avocate de la partie civile dans sa plaidoirie. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité, parce qu'il est en récidive légale, pour avoir été déjà condamné par le passé à un délit passible de dix ans de prison.