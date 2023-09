Viol d'une octogénaire en Dordogne : l'accusé lourdement condamné par la cour d'assises

Les bras croisés dans la box, Dylan A. écoute la présidente de la cour d'assises sans un mot. Quand elle prononce le chiffre, les têtes se relèvent dans la salle. Quelques-uns se demandent s'ils ont bien entendu. 28 ans de réclusion criminelle, c'est lourd. Le jeune homme encourait la perpétuité, mais l'avocat général avait requis 25 ans.

Dylan A. est condamné pour le viol d'une veuve de 88 ans, qui vivait seule chez elle, pendant un cambriolage chez elle à Thiviers à l'été 2021. Qu'est-ce qui a décidé le jury ? "Tout", pense l'avocate de la partie civile, Me Sabine Julien.

"Tout" a mené à cette peine

Tout, c'est d'abord l'horreur des faits. "Odieux", pour reprendre le mot de l'avocat général. La personnalité de l'accusé aussi, décrit par les expert comme un psychopathe avec un risque de récidive de "presque 100%". Et puis, son attitude à l'audience, refusant d'abord de répondre aux questions, puis explosant face à la présidente qu'il n'hésite pas à tutoyer.

"C'est un jeune homme qui a 25 ans, à qui on vient d'annoncer 28 ans de réclusion criminelle", réagit Reda Hammouche, l'un des deux avocats de la défense : "Les réponses, je suis certain qu'il ne les a pas lui-même aujourd'hui, avec des médecins, des psychiatres, des psychologues. Je suis convaincu qu'il a les outils pour revenir sur le chemin de la normalité".

La famille de la victime "soulagée"

Serrés en meute à la fin de l'audience, les quelques-uns des quatorze enfants et de la trentaine de petits-enfants de la victime n'ont pas voulu s'étendre sur la sévérité de la décision. L'un d'entre eux se dit simplement "satisfait" et "soulagé". Ils doivent en parler entre eux : "On va tous boire un coup ensemble".

Dylan A. a dix jours pour faire appel du verdict de la cour d'assises. Il serait alors jugé une nouvelle fois, mais devant la cour d'assises d'appel de Bordeaux.