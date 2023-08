Viol de Cherbourg : le Comité Manche droits des femmes pointe du doigt une société machiste

Chantal Tambour, quelle réaction suscite chez vous, responsable du Comité des droits des femmes dans la Manche, l'agression de cette Cherbourgeoise de 29 ans.

Chantal Tambour : Cela m'inspire de l'horreur bien sûr, et m'amène à apporter toute notre solidarité à cette jeune femme. C'est un crime horrible, d'une violence extrême, qui laisse pantois. Cela montre que cette violence, elle existe vis à vis des femmes. Le nombre de viols en France est toujours très important. Il y a eu 40 000 viols déclarés en 2022, mais en réalité il y en aurait presque 100 000 ! Et puis il y a aussi les féminicides qui sont très souvent accompagnés d'actes de torture et de barbarie. C'est très compliqué d'expliquer cette barbarie. Nous avons des exemples tous les ans de féminicides avec des tortures horribles. C'est vraiment extrêmement préoccupant.

Dans le cas de ce viol à Cherbourg, nous sommes en présence d'un auteur présumé âgé de seulement 18 ans.

CT : Il faut comprendre que les violences masculines vis à vis des femmes transcendent les cultures, les religions et les âges. Malheureusement, il y a un véritable problème d'éducation au sens large. Il faut revoir l'exemple donné par la société toute entière. Bien sûr, on peut parler de l'école, du problème de l'image de la femme qui est véhiculé. La pornographie est un autre problème. C'est finalement toute notre société qui, il faut le dire, reste extrêmement machiste. On a encore eu un exemple cette semaine dans la Manche avec une femme qui s'est présentée dans un commissariat de police, et qui n'a pas pu déposer de plainte pour des violences. Il a fallu qu'une de nos adhérentes l'accompagne pour qu'on prenne sa plainte. Il y a toute cette conception de la société sur laquelle il faut avancer vraiment. Et il y a urgence!

Cette affaire suscite beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, liées notamment à l'origine étrangère de l'auteur présumé des faits. Qu'est ce que cela vous inspire?

CT : Ce sont toujours les mêmes schémas qu'on nous renvoie, qui sont odieux, qui sont vraiment une plaie pour notre société. Le Comité Manche droits des femmes est aussi engagé dans l'accompagnement, l'aide et la défense du droit des migrants parce qu'on est très solidaires de toutes les femmes au niveau international. Il nous semble que cette solidarité indispensable dans notre société est totalement perdue de vue. Et ça, c'est une autre préoccupation majeure. Ça a des conséquences dramatiques parce que ça empêche de lutter vraiment, réellement contre le fléau qu'est le machisme et la violence à l'égard des femmes, des filles, des petites filles dans notre société. Et quand il y a des victimes comme cette jeune femme, pour elle et pour les autres, il faut continuer à lutter.