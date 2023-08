Viol de Cherbourg : "Le département dans son ensemble partage la souffrance de la victime et de sa famille"

Dans un communiqué transmis ce jeudi, Jean Morin, président du Conseil départemental de la Manche indique que ses "pensées se tournent en premier lieu vers cette jeune femme entre la vie et la mort parce que des faits inqualifiables, indicibles ont été commis à son encontre. Le département dans son ensemble partage la souffrance de la victime et de sa famille mais aussi celle des forces de secours et de police, du corps médical et du personnel du Centre Hospitalier du Cotentin", ajoute l'élu.

"Que justice se fasse"

Jean Morin explique avoir retardé sa réaction publique, pour ne pas "s'exprimer dans l'impulsivité de l'annonce du drame". Le président du Département, rappelle que 75 féminicides ont été commis en France depuis le 1er janvier ce qui est beaucoup trop. "Au-delà des prises de position de fermeté, ce sont les moyens et les réponses à mettre en oeuvre contre les violences sexuelles faites aux femmes qui doivent orienter nos actions : sensibilisation dès le plus jeune âge, prévention, accompagnement des victimes, lutte contre la prolifération des addictions, traitement des dysfonctionnements", conclut Jean Morin qui attend maintenant sur ce dossier que "justice se fasse".