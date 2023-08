Viol de Cherbourg : le lourd casier de l'agresseur présumé

Au terme d'une enquête facilitée par la découverte d'une empreinte digitale sur la porte de la victime, correspondant à un jeune homme déjà connu de la justice et fiché, l'auteur présumé du viol dont a été victime une Cherbourgeoise de 29 ans a été interpellé au domicile de sa mère jeudi 10 août dernier, et placé en garde à vue. Suite à ses aveux, il a été mis en examen et placé en détention provisoire le lendemain, suivant en cela les réquisitions du parquet.

Plusieurs faits de violences

Dans un communiqué transmis à France Bleu Cotentin, le parquet de Coutances dévoilait lundi soir que le casier judiciaire de cet individu âgé de seulement 18 ans, fait état de cinq condamnations par le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour des faits d'atteinte aux biens et des violences. Par ailleurs, une procédure de viol sur mineur initiée en 2019 a été classée sans suite par le parquet en 2020, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.

En revanche, une procédure d'agression sexuelle à l'encontre de sa propre soeur est actuellement en cours d'enquête, sans pouvoir, pour l'instant, établir si les faits se sont véritablement produits.

C'est donc un jeune homme au passé judiciaire déjà chargé qui est aujourd'hui l'auteur présumé d'actes de barbarie qu'il a reconnu de façon laconique et sans exprimer d'émotions lors de sa garde à vue.