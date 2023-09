Viol de Cherbourg : le père de la victime prend publiquement la parole pour la première fois

Jusqu'ici les proches de la jeune femme de 29 ans victime d'un viol accompagné d'actes de barbarie dans son appartement au coeur de Cherbourg au petit matin le 4 août dernier, étaient restés silencieux. Seul un communiqué transmis par l'intermédiaire de leur avocat, et un message de remerciement posté sur la cagnotte solidaire mise en place via internet au profit de la jeune femme, avaient permis d'en apprendre un peu plus sur l'état de santé de la victime.

Mais ce mercredi matin, c'est sur l'antenne de la radio associative Hag'FM où il travaille, que Ludovic Loir, le père de la jeune victime a souhaité s'exprimer publiquement. D'abord pour donner des nouvelles de sa fille. Dans une intervention enregistrée, il indique que la jeune femme "est sortie du coma voici quelques jours, mais que son état de santé reste fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi".

Des remerciements pour l'élan de solidarité

Au nom de toute la famille, (la mère, les deux soeurs et le frère de la victime), Ludovic Loir adresse également des remerciements chaleureux pour les "nombreux messages de soutien emprunts de compassion qui nous donnent beaucoup de force pour traverser cette épreuve. Le formidable élan de générosité dont vous avez fait preuve au travers de la cagnotte Leetchi mis en ligne, nous a profondément touché", poursuit le père de la victime. La cagnotte lancée par le frère de la victime et l'un de ses amis a déjà récolté plus de 80 000 euros de dons qui doivent servir à améliorer le quotidien de la victime "une fois qu'elle sera en mesure de sortir de l'hôpital, mais également à couvrir des frais de toute nature auxquels notre fille devra faire face", précise Ludovic Loir.

Interrogations sur la justice

Dans la suite de son intervention, le père de la victime dénonce les informations erronées diffusées par certains médias, notamment sur l'état de santé de sa fille. Il dénonce également le silence fait sur cette affaire de la part de certains médias estimant que cela "donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait que l'on laisse ce genre d'individus au passé judiciaire chargé en toute liberté serait vraiment la bienvenue. Ayez confiance en la justice nous a-t-on dit. Nous ne souhaitons que cela", termine le père de la victime.