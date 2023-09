VIDÉO - Viol barbare à Cherbourg : le père de la victime témoigne sur France Bleu Cotentin

Le 4 août dernier , Mégane Loir, jeune Cherbourgeoise qui s'apprêtait à se rendre à son travail à l'aube avait été violemment agressée à son domicile. Elle avait trouvé la force de joindre les secours avant d'être hospitalisée et plongée dans le coma. Son agresseur, un jeune homme tout juste majeur au casier judiciaire chargé avait été interpellé quelques jours plus tard, mis en examen et incarcéré à Caen. Depuis le sort de la jeune femme a ému des milliers de personnes comme en témoigne le succès d'une cagnotte en ligne lancée par un proche de la famille pour soutenir financièrement la victime de 29 ans.

Des progrès mais toujours de l'inquiétude quant à la santé de Mégane

Bientôt deux mois après les faits, alors que sa fille est sortie du coma voilà quelques semaines, Ludovic Loir a décidé de parler, de donner des nouvelles de Mégane. "Ma fille va mieux mais son état reste préoccupant. Elle est toujours à l'hôpital et sans doute pour longtemps encore. Il reste beaucoup de soins, de rééducation. On avance pas à pas sans aucune certitude. Elle est très forte, elle garde le moral même s'il y a des hauts et des bas". Pour l'heure, difficile pour la famille de se projeter dans un avenir à moyen terme. "On ne peut pas encore savoir à quoi ressemblera sa vie", précise Ludovic Loir.

Pour France Bleu Cotentin, il accepte de se livrer sur la manière dont une famille touchée par un tel drame tente de traverser la tempête, et sur ce que cette affaire lui inspire. "Nous avons été seuls au monde durant les 10 premiers jours. Il n'y a rien pour accompagner une famille confrontée à un tel drame, pour aider dans les démarches sociales, judiciaires".

Ras le bol face à la montée de la violence

Autre cause de colère, pour le père de la victime, "que des individus comme cela avec un casier judiciaire long comme le bras soient dans les rues. S'il avait été derrière les barreaux, ma fille ne serait pas à l'hôpital aujourd'hui", tonne Ludovic Loir qui précise que la vive émotion suscitée dans l'opinion publique par l'agression de sa fille traduit "un ras le bol d'une partie de la population qui n'en peut plus de la hausse de la violence". Ludovic Loir aimerait que les politiques en prennent conscience.

Le succès de la cagnotte en soutien à Mégane a également marqué la famille qui ne s'attendait pas à tant de manifestations de solidarité. "L'argent récolté servira avant tout à aider Mégane dans sa vie future", souligne son père avant d'ajouter que cela servira aussi "à faire face aux frais de justice" car la famille veut s'entourer des meilleurs avocats pour obtenir justice et une condamnation très lourde pour l'auteur des faits.