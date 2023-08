Viol de Cherbourg : les réactions des habitants dans le quartier de l'agresseur présumé

Dans le quartier des Provinces, sur les hauteurs de Cherbourg, ceux qui connaissent le jeune homme de 18 ans interpellé jeudi 10 août et désormais incarcéré à Caen en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur le viol avec actes de barbarie d'une jeune Cherbourgeoise de 29 ans, sont sous le choc. Il était connu pour une violence principalement tournée vers les membres de sa propre famille. Une famille dans laquelle il a d'abord grandi entouré de son père et sa mère, avec une petite soeur, avant que les deux enfants ne soient placés. Aujourd'hui, les parents sont séparés et vivent à 3 blocs d'immeubles l'un de l'autre.

Le suspect désormais majeur est revenu vivre chez sa mère après avoir fréquenté l'institut thérapeutique de Querqueville. Selon une voisine rencontrée par France Bleu Cotentin, "ça se passait très mal depuis son retour". Avec d'autres habitants, elles avaient déjà appelé la police en raison des violences, des coups du jeune homme contre sa mère retrouvée parfois sur le palier, mise dehors de chez elle par son propre fils. Cette violence, se serait aussi exprimée à l'encontre de la petite amie de ce colosse d'1,90 mètre. En revanche, tous ceux que nous avons rencontré et qui le connaissent n'évoquent pas de faits graves en dehors de la sphère familiale, malgré son casier judiciaire déjà très chargé . "Ca me sidère, on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse faire de telles choses", précise une habitante du quartier avant d'ajouter "petit je le voyais au square : il était turbulent mais quand même!"

Rétrospectivement dans le quartier des Provinces certains font état de leur peur et se demandent s'il risque de revenir. Aujourd'hui incarcéré à Caen l'auteur présumé du viol encourt la perpétuité.