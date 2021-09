L'auteur présumé d'un viol commis à Boulazac, en Dordogne, la nuit du 10 au 11 septembre, a pu être interpellé grâce à des traces d'ADN retrouvées sur la victime et des images de vidéosurveillance d'une banque. La procureure de la République de Périgueux a tenu une conférence de presse ce lundi.

Viol en pleine rue en Dordogne : le suspect arrêté grâce à l'ADN et à des images de vidéo-surveillance

La Procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar et la vice-procureure Elisabeth Wastl.

C'est grâce à l'ADN que la police de Périgueux a formellement identifié l'auteur présumé du viol en pleine rue à Boulazac dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 septembre dernier. Après les faits, des prélèvements avaient été réalisés sur la victime, transportée à l'hôpital par son compagnon quelques minutes après l'agression. Moins d'une semaine plus tard, le jeune homme de 31 ans a pu être interpellé à son domicile, quartier Saint-Georges. Solène Bélaouar, la procureure de la République de Périgueux a tenu une conférence de presse ce lundi matin pour "mettre fin au trouble à l'ordre public" qu'avait engendré cette agression.

Vu sur des images de vidéo-surveillance

La magistrate rappelle également que l'auteur présumé des faits bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Après avoir reconstitué le trajet de la jeune femme depuis Périgueux jusqu'à Boulazac, les enquêteurs du commissariat de police de Périgueux ont exploité les images de vidéo-surveillance de commerces devant lesquels la victime est passée. La victime a emprunté le Pont des Barris puis le boulevard de Stalingrad à Périgueux avant de poursuivre sur le boulevard du Petit Change jusqu'à l'intersection avec la route du Lyon : "Un trajet qu'elle effectue régulièrement" à cette heure-ci indique Solène Belaouar "sans jamais croiser personne sur le trajet" selon les auditions de la jeune femme. En plus d'une description précise faite par la victime, ce sont les images de vidéosurveillance d'une banque qui ont permis d'établir un premier portrait de l'agresseur présumé. L'agression elle-même n'a pas été captée, mais l'individu de 31 ans est filmé marchant quelques secondes derrière sa future victime. Ce n'est qu'en arrivant au niveau du pont ferroviaire que la victime ressent une présence derrière elle, un homme la dépasse et l'agression a lieu dans les instants qui suivent.

Qui est l'auteur présumé des faits ?

L'auteur présumé "bénéficie totalement de la présomption d'innocence" rappelle la Procureure. C'est un habitant de Périgueux depuis "quelques années". Il est papa d'une petite fille et vit avec la maman de cette dernière, quartier Saint-Georges. Jusqu'ici, il était inconnu pour des violences sexuelles, mais son casier judiciaire comporte cinq mentions pour des faits liés à la consommation de stupéfiants et des destructions. En septembre 2020, il était condamné pour avoir crevé les pneus d'une vingtaine de voitures à Périgueux. Cet homme de 31 ans "travaille de manière régulière [...] il est tout à fait inséré" selon la procureure. Il s'agirait de missions d'intérim notamment dans un magasin de Trélissac. Depuis son placement en garde à vue le jeudi 16 septembre à 18h20, l'auteur présumé "ne donne pas d'explications sur les faits qui lui sont reprochés" indique la procureure "et reste globalement mutique".

La procureure souligne "une victime fortement courageuse"

"Je tenais à souligner le courage de la victime, lors des faits, mais aussi après [...] ce n'est pas évident de témoigner, d'expliquer, et d'aider les policiers". Pendant l'agression que la procureure qualifie "d'une très grande violence" la jeune femme a tenté de se débattre et a griffé son agresseur : "c'est cette résistance de la victime qui a permis que les faits s'arrêtent et que son agresseur prenne la fuite".

L'auteur des faits se trouve en détention provisoire pour viol et tentative de meurtre. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.