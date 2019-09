Viol en réunion d'une étudiante aux Assises de Bordeaux : des peines de 3 à 12 ans de prison ferme pour les agresseurs

Six jeunes hommes ont été condamnés ce mardi à des peines allant de 3 à 12 ans de prison ferme pour le viol, la séquestration et le vol d'une étudiante en juin 2016. Un procès qui s'est déroulé aux Assises de Gironde du 9 au 17 septembre.

Bordeaux - France

Sept jours de procès à huit clos ont pris fin ce mardi 17 septembre aux Assises de Gironde à Bordeaux. Le procès est celui du viol en réunion, de la séquestration et du vol d'une étudiante, tout juste majeure au moment des faits. Six jeunes hommes, alors âgés de 18 à 21 ans il y a trois ans, ont été condamnés à des peines allant de 3 ans fermes plus un an de sursis ; à 12 ans de prison ferme pour le meneur de la soirée. Les faits qui leur sont reprochés vont du vol à main armée de la victime à son enlèvement, sa séquestration et son viol en réunion dans la nuit du 17 au 18 juin 2016 à Bordeaux.

La victime prise au cœur d'un règlement de compte entre jeunes délinquants

La jeune fille s'est retrouvée prise au cœur d'un règlement de comptes entre son petit ami, et une bande de six jeunes délinquants sur fonds de trafics de stupéfiants.

Cette nuit-là, elle était seule lorsque la bande de garçons débarque à l'appartement de son petit ami pour le voler, vers une heure du matin. Mais ne trouvant que sept euros sur place, trois des jeunes décident alors d'enlever la jeune fille, armes au poing et cagoules sur la tête. Ils la forcent à monter dans une voiture conduite par un quatrième complice et l'obligent à retirer 250 euros à un distributeur de banque. Ensuite, ils l'emmènent hors de Bordeaux, deux la violent à plusieurs reprises, un troisième assiste à la scène et la filme. Ils abandonnent ensuite la jeune fille près d'une voie de chemin de fer. Elle sera retrouvée vers 3 heures du matin par un automobiliste en bordure de ville