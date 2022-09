Viol en réunion : les cinq ex-rugbymen grenoblois du FCG renvoyés devant la cour d'assises

Les cinq ex-rugbymen grenoblois du FCG sont renvoyés devant la cour d'assises de Bordeaux. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a rendu sa décision ce jeudi 22 septembre. Trois joueurs sont mis en cause pour "viol en réunion", deux autres pour "non empêchement d'un crime", pour une affaire qui remonte au mois de mars 2017.

Dans la nuit du 11 au 12 mars 2017, après la défaite du FC Grenoble rugby contre l’Union Bordeaux-Bègles, les rugbymen décident d'aller boire un coup dans un pub. À l'issue d'une soirée bien arrosée, plusieurs d'entre eux ramènent à leur hôtel de Mérignac une étudiante très alcoolisée. Denis Coulson, Loïc Jammes et Rory Grice ont des relations sexuelles avec la jeune femme de 21 ans, qui, plus tard, porte plainte pour viol. Dylan Hayes et Chris Farrell sont également poursuivis pour "non empêchement d'un crime". Une expertise toxicologique a estimé le taux d’alcool de l'étudiante entre deux et trois grammes par litre de sang au moment des faits.

Les rugbymen, qui poursuivent aujourd'hui leur carrière dans d'autres clubs, pourraient se pourvoir en cassation, ce qui rallongerait la date du procès. Ils continuent d'affirmer que la jeune femme était consentante.