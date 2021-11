Viol et agressions sexuelles sur mineurs : le chanteur Jean-Luc Lahaye placé en garde à vue

Le chanteur Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue, ce mercredi, pour viol et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris.

Interpellé ce mercredi matin, Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue pour viol et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans. Le chanteur, âgé de 68 ans, est également entendu pour des faits de corruption de mineurs de plus de 15 ans, abus frauduleux de l'état de faiblesse d'un mineur pour le conduire à un acte préjudiciable, atteinte à l'intimité de la vie privée et détention d'image à caractère pédopornographique, selon franceinfo.

La fille de Jean-Luc Lahaye a aussi été placée en garde à vue. Elle est soupçonnée d’avoir fait pression sur deux jeunes mineures victimes. Elle est entendue pour "subordination de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans". Deux autres femmes sont en garde à vue pour "non-dénonciation de crime et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans".