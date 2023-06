Viol et harcèlement : le témoignage choc de l'ancien arbitre mayennais Nicolas Pottier dans So Foot

L'ancien arbitre mayennais Nicolas Pottier a porté plainte contre X pour viol et pour harcèlement moral et sexuel dans le cadre de son travail. Des faits qui s'étalent de la fin des années 2000 à très récemment. Dans le magasine So Foot, Nicolas Pottier met en cause des dirigeants de la FFF.