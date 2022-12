Viol et meurtre d'une octogénaire à Bressuire : la réclusion criminelle à perpétuité requise

Deuxième et dernier jour de procès aux assises des Deux-Sèvres pour l'homme accusé du viol et du meurtre de Simone Reveau, née Briodeau, à Bressuire. En 2020, le corps de cette femme âgée de 85 ans avait été retrouvé enveloppé dans une robe de chambre, un plaid et une nappe, et dissimulé sous la table de sa salle à manger. L'avocat général vient de requérir la peine maximale encourue : la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Il demande également un suivi socio-judiciaire pendant 20 ans. Après la plaidoirie de la défense, les jurés se retireront pour délibérer. Le verdict sera rendu dans la journée.

