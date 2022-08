Viol en réunion présumé lors des fêtes de Bayonne : les deux suspects incarcérés

Alors que les deux jeunes hommes, âgés de 19 et 25 ans, avaient été laissés libres et placés sous contrôle judiciaire après leur arrestation. La cour d'appel de Pau a ordonné ce vendredi 12 août l'incarcération des deux suspects, après un appel du parquet.

La décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau est une surprise pour la défense des deux jeunes gens. Une bien mauvaise surprise. Lors de l'audience du mardi 8 août, les deux avocats avaient plaidé le maintient en liberté sous contrôle judiciaire, comme l'avait ordonne la juge des libertés et de la détention de Bayonne après l'arrestation des suspects. Mais le parquet de Bayonne, qui a requis le placement en détention provisoire, a fait appel de cette décision. Le ministère public obtient ainsi gain de cause, puis les deux jeunes gens vont être places en détention le temps de l'enquête judiciaire.

Viol en réunion

Les deux hommes âgés de 19 et 25 ans ont été mis en examen, le 30 juillet dernier, pour viol en réunion commis dans un appartement lors des fêtes de Bayonne. Le plus jeune a 19 ans et conteste les faits; le plus âgé, qui a 25 ans, reconnaît sa participation. Il est étudiant en quatrième année à l'Estia de Bidart (École supérieure des technologies industrielles avancées). La victime est agée de 27 ans.