Violemment agressée par son ex-compagnon à Blois, Chloé devrait souffrir de séquelles "définitives"

Sortie du coma à la mi-février, deux mois tout juste après l'agression qu'elle a subie dans son hall d'immeuble à Blois (Loir-et-Cher), Chloé devrait garder des séquelles à vie, indique ce mardi 21 février le parquet de Blois qui communique les résultats d'une expertise médicale menée il y a une dizaine de jours.

Le pronostic vital de la jeune femme de 24 ans n'est plus engagé, poursuit le parquet de Blois, mais "le pronostic neurologique demeure sombre avec des séquelles définitives à prévoir, notamment une cécité de l'œil droit, des troubles cognitifs, et a minima des troubles locomoteurs. Il est cependant susceptible de se modifier, et notamment de s'améliorer."

La cécité de l'œil droit est cependant considérée comme une infirmité permanente et la jeune femme présente un syndrome frontal. Elle ne se souvient pas des faits et de cette journée du 13 décembre où, quelques heures avant l'agression, elle se présente au commissariat de Blois avec l'intention de porter plainte contre son ex-compagnon qui la menace. Un policier l'invite à revenir le lendemain.

L'ex-compagnon reconnaît des coups de pied "d'écrasement"

L'expertise médicale confirme un "lien direct et certain avec les faits du 13 décembre 2022". Les lésions initialement constatées, à savoir un "traumatisme cranio-facial complexe (...) des lésions hémorragiques cérébrales" sont compatibles avec "la survenue d'impacts violents."

L'ex-compagnon de Chloé, interpellé le surlendemain des faits, a reconnu lui avoir porté des "coups de pied d'écrasement dans la tête." L'homme de 27 ans, défavorablement connu de la justice notamment pour des faits de violence, nie avoir eu l'intention de tuer Chloé. Il voulait, selon ses déclarations, des explications sur leur rupture et un avortement récent. Il est mis en examen pour tentative de meurtre par une personne ayant été concubin de la victime.