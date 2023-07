Violemment percuté sur l'A9 près de Perpignan, le patrouilleur témoigne

C'est le 27° accident depuis le début de l'année 2023 sur le réseau autoroutier Vinci. Un chiffre qui stagne d'une année sur l'autre, malgré plusieurs campagnes de communication et de prévention. À l'approche des grands départ en vacances scolaires, quand les Pyrénées-Orientales s'apprêtent à voir multiplier par dix leur population par la venue des touristes, les ouvriers autoroutiers tirent la sonnette d'alarme.

"On peut pas s'empêcher d'être en colère"

Jeudi 29 juin dernier, Alain Piet et son collègue assurent l'entretien d'un portail sur la section catalane de l'A9. Ils viennent de remonter à bord de leur véhicule de fonction quand une camionnette les percute. Déformé par la violence du choc, leur fourgon se retourne sur la rambarde autoroutière et emprisonne ses passagers. "Sur le coup, on pense que c'ets fini..."

Heureusement, les deux hommes sont indemnes mais doivent briser le pare-brise pour se libérer. "C'est la deuxième fois en sept ans que je me fais percuter sur l'autoroute. Malgré la couleur, malgré la signalétique. On essaie de passer au-dessus ça demande un gros travail sur soi, on ne peut pas s'empêcher d'être en colère contre ces gens."

Le fourgon accidenté sera installé sur l'aire du village catalan sur l'A9 dans le cadre de la campagne "Quand allez-vous percuter?" © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Pour l'heure les circonstances exactes de cet accident ne sont pas déterminées, mais les agents suspectent déjà une fatigue ayant entrainé la perte de contrôle du véhicule. Dans les Pyrénées-Orientales le dernier heurt de fourgon remonte à mars 2010. Aussi à l'aube d'une augmentation significative du trafic les agents s'inquiètent. " Il y a l'euphorie. On a la famille à bord, on a fait les valises on pense déjà " je vais faire ça puis ça". Et on ne regarde pas la route. Non c'est trop tôt. On pensera à tout ça une fois les fesses dans le sable. En attendant on fait attention pour soi et pour les autres. Les autres, c'est nous [les hommes] en jaune au bord de la route", s'agace un conducteur de chantiers.