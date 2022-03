Violences intra-familiales : il faut six à sept tentatives avant qu'une victime n'aille porter plainte

"Il faut six à sept fois l'idée d'aller porter plainte à une victime, avant de porter plainte de manière effective", affirme l'Association d'accompagnement aux victimes de violences intrafamiliales dans le sud Finistère. Elle écoute 24/24 et 7/7 les femmes, les enfants et les hommes victimes.

L'Association d'accompagnement aux victimes de violences intrafamiliales dans le sud Finistère se mobilise avec une permanence en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, de 9h30 à 18h dans la galerie commerciale de Carrefour. Les 12 bénévoles se relaient pour répondre au téléphone en continu : "Quatre appels par semaine. Hommes, femmes ou enfants. On n'accompagne pas que des femmes. On accompagne aussi le cas un peu particulier des enfants tyrans (qui maltraitent leurs parents ou frères et sœurs)", explique la présidente de l'association.

"On les accompagne pour porter plainte. On les guide tout au long de la procédure. On a des avocats qui travaillent avec nous, mais également des psychologiques et SOS Médecins à Quimper pour détecter des personnes en difficulté." Les bénévoles "sont formés en interne pour qu'ils soient à l'écoute et sachent quoi répondre. Les membres fondateurs restent en appui pour les aider."

On sait qu'il faut six à sept fois l'idée d'aller porter plainte à une victime avant de porter plainte de manière effective.

Et l'accompagnement doit se faire sur le long terme : "La peur de l’uniforme est toujours très très présente. On sait qu'il faut six à sept fois l'idée d'aller porter plainte à une victime avant de porter plainte de manière effective. Car c'est un domaine qui touche la sphère privée. On a peur des conséquences sur la famille et des conséquences économiques. Certaines personnes se retrouvent sans moyen de subsistance. Et on essaie de les accompagner au mieux pour qu'elles trouvent des solutions."

L'association est joignable au 06 64 09 57 93, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, joignable aussi par courriel : aavvif(at)gmail.com