VIDEO - Violence policière aux Lilas : le policier mis en cause a été suspendu

Le ministère de l'Intérieur a suspendu mercredi le policier soupçonné de violence dans la nuit de vendredi à samedi aux Lilas (Seine-Saint-Denis). Le policier est soupçonné d'avoir frappé un homme à terre lors d'une interpellation. Une enquête est ouverte.

La suspension du policier soupçonné d'avoir tabassé un homme à terre dans la nuit de vendredi à samedi aux Lilas (Seine-Saint-Denis) a été prononcée par le ministère de l'Intérieur. L'IGPN, la police des polices, a été saisie.

Le policier aurait frappé un homme d'une quarantaine d'années lors d'une interpellation. La vidéo de cette intervention, qui a été filmée par un témoin avec son téléphone, a fait le tour des réseaux sociaux. La victime est un père de famille. Il aurait été jeté à terre après un simple contrôle d'identité. L'homme ne réplique pas, il tente de se protéger des coups en mettant ses mains sur sa tête.

Violences policières aux Lilas : un homme violemment frappé à la tête après avoir demandé le motif d'un contrôle — Sihame Assbague (@s_assbague) May 31, 2017

Plus loin sur la vidéo, on voit le collègue du policier assister à la scène sans intervenir. Les deux policiers sont membres de la brigade de nuit du commissariat des Lilas. Selon nos confrères, les policiers auraient déclaré que la victime était ivre et qu'elle aurait "craché et tenter d'uriner sur la voiture de police".

Le policier mis en cause doit être entendu prochainement par l'IGPN dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte par le parquet de Bobigny.