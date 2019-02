Un internaute menacé de mort sur internet pour avoir dénoncé des actes racistes

Il a eu droit à un florilège d'insultes et de menaces de mort en réponse à une vidéo qu'il avait postée sur les réseaux sociaux pour dénoncer des agissements racistes en pleine manifestation de "Gilets jaunes".

Arnaud Guvenatam, candidat "La France Insoumise" lors des dernières élections législatives à Dijon, s'est ému de voir des "militants d'extrême droite dénaturer un mouvement social". Dans sa vidéo postée sur Facebook, on observe des gestes et des chants à caractère raciste antisémite.

"Je considère que _ces gens là sont comme des militants djihadistes, ils se sont radicalisés sur internet_, déplore Arnaud Guvenatam. Quand on a des gens qui sont à ce point endoctrinés, on ne sait pas ce qui peut arriver. J'ai donc tenu à porter ça publiquement et à la justice pour arrêter de laisser passer un certain nombre de propos".

Arnaud Guvenatam se dit pourtant habitué à "subir" la vindicte populaire, en tant qu'homme politique. Mais cet épisode l'a particulièrement marqué : "j'ai reçu des menaces nominatives sur mon messenger. Je peux lire qu'il faut "me saigner", puis que je suis une "judéogauchiasse", poursuit l'internaute.

Des délits passibles de condamnation pénales

Les règles qui s'appliquent sur internet sont exactement les mêmes que sur la voie publique. C'est en substance le message de Me Sylvain Champloix.

L'avocat dijonnais spécialiste du droit de l'informatique et d'internet rappelle qu'"on peut être poursuivis à partir du moment où il y a la preuve que des propos injurieux, racistes ou autres ont été écrits ou prononcés. Les condamnations peuvent atteindre les 12 000 euros pour les infractions à l'encontre de particuliers, voire même les 45 000 euros en cas de diffamation à l'égard des corps constitués".

Les hébergeurs de sites internet ou de réseaux sociaux ont par ailleurs une obligation de conserver les données de leurs utilisateurs pendant un an, notamment lorsqu'il s'agit de contenus vulgaires, injurieux ou racistes. "Ces contenus sont conservés pour permettre une éventuelle enquête", poursuit Me Sylvain Champloix.

Les associations anti-racistes demandent au procureur de la République d'agir

Les associations de défense des droits humains et de lutte contre le racisme de Dijon (Ligue des Droits de l'Homme, Mouvement contre Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, SOS Racisme) ont écrit au procureur de la République pour s'assurer qu'une enquête sera conduite, et que des sanctions seront prononcées.

"Des menaces de mort publiques aggravées par des insultes à caractère raciste, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas anodin, c'est un délit grave, rappelle Paul Garrigues, président de la section de Dijon de la Ligue des Droits de l'Homme. On a déjà vu des affaires signalées de racisme classées sans suite, mais là on tient vraiment à aller jusqu'au bout".