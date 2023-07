Violence urbaines : près de 800 hommes déployés et 60 interpellations dans les Alpes-Maritimes

"Chaque nuit c'est entre 600 et 800 policiers, gendarmes et pompiers qui ont été mobilisés dans le département des Alpes-Maritimes. Des centaines d'hommes déployés sur les villes de Nice, mais aussi Grasse et Cannes." Le préfet des Alpes-Maritimes a fait sur France Bleu Azur un bilan détaillé des cinq nuits émaillées de violences dans le département.

"Nous avons eu 76 feux sur la voie publique et 16 véhicules incendiés, ce qui est beaucoup... dont une voiture encore dans cette dernière nuit de dimanche à lundi dans le quartier de l'Ariane" (nord de Nice), explique le préfet. Nous avons utilisé des moyens dissuasifs et adaptés comme le blindé du RAID et un hélicoptère. Le blindé était là pour protéger les forces lorsqu'elles progressaient. Ce n'était absolument pas disproportionné ! Un tel déploiement est justifié face à des jeunes capables de détruire des biens."

Des mineurs de 14 ans qui "vivaient une aventure"

"En cinq nuits, nous avons procédé à une soixantaine d'interpellations au total. Et notamment 33 la nuit de samedi à dimanche à Nice dont 22 mineurs. C'est surprenant de voir des jeunes de 14, 15 et 16 ans, confie Bernard Gonzalez. " J'étais sur le terrain. J'ai pu être au contact et j'ai eu le sentiment qu'ils étaient en train de vivre une aventure, une forme de jeu. Avec une stimulation entre eux. Et la volonté d'aller vers les forces de l'ordre, de se confronter."

Cagoule et "brise-vitre" dans le sac

Le préfet explique comment étaient organisés les jeunes : "Certains place Masséna vêtus de noir avaient une cagoule et un "brise-vitre" dans le sac, on ne sort pas de chez soi avec tout ça normalement! Ils étaient organisés, avec certainement des feux d'artifices achetés sur internet. Ils sont désormais entre les mains de la justice."

Des centaines de curieux filment avec leur portable

Bernard Gonzalez l'assure " Nous restons mobilisés. Une étincelle peut à nouveau déclencher un incendie. La crise n'est pas finie. On fera le nécessaire tant qu'il faudra. J'appelle les parents à la responsabilité! Et dernière chose : j'ai été surpris par le nombre important de curieux! Quand on est en train de mettre des effectifs en place, de s'organiser, de progresser, de procéder à des interpellations... vous avez 200 personnes derrière qui courent des jeunes et des moins jeunes avec leur téléphone portable. Ils filment. Moi je dis aux curieux : restez chez vous tranquille si vous ne voulez pas avoir de problème."

Les comparutions immédiates devaient débuter ce lundi 3 juillet devant le tribunal de Nice.