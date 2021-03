Violences urbaines près de Lyon : le parquet ouvre une enquête

Le parquet de Lyon annonce ce dimanche matin ouvrir une enquête après l'interpellation de cinq personnes samedi soir lors d'une nouvelle soirée de violences urbaines à Bron, près de Lyon (Rhône). Parmi ces cinq personnes interpellées, il y a un majeur et quatre mineurs, a appris franceinfo de sources concordantes. Ces cinq personnes sont en garde à vue.

Les violences ont eu lieu samedi soir vers 18h40. Selon le parquet, un groupe de 30 à 40 personnes, la plupart vêtues de noir, aux visages dissimulés par des capuches et des masques de protection s'en est pris à un véhicule de police stationné. Elles ont brisé la lunette et le pare-brise arrière, les vitres côté conducteur et passager, et enfoncé les deux ailes avant.

Elles ont également tenté "d’incendier la voiture au moyen d’un mortier" d'artifice, parvenant à "détruire par le feu une partie de la banquette arrière". Un équipage de la BAC, appelé en renfort, a lui aussi été pris à partie par des jets de projectiles brisant la lunette arrière du véhicule.

L'enquête a été confiée à la sureté départementale. Elle est ouverte pour "participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique et dégradations en réunion par incendie de biens d’utilité publique".

D'autres violences urbaines se sont également produites vendredi soir à Rillieux-la-Pape et jeudi soir dans le quartier lyonnais de la Duchère. Au total, 21 interpellations ont eu lieu dans l'agglomération lyonnaise ces dernières heures", a précisé samedi soir sur Twitter le ministre de l'Intérieur. "Aucun acte de violence ne saurait être accepté", a écrit Gérald Darmanin.



"Il y a des violences urbaines à cause de la lutte de la police contre les traficants de drogue et autres dans les cités et les banlieues", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald DArmanin ce dimanche matin à Boulogne-sur-Mer, en déplacement dans un centre de vaccination avec le ministre de la Santé Olivier Véran.