Violences urbaines à Alençon : "en lien avec de précédentes interpellations" selon le procureur

Quatre voitures ont encore brûlé cette nuit à Alençon, dans le quartier de Perseigne. Les pompiers sont intervenus vers 4h30 pour éteindre ces nouveaux incendies, moins nombreux que ceux de la veille. Des renforts policiers avaient été déployés pour quadriller le quartier, avec 65 fonctionnaires en complément des effectifs habituels. Notamment des CRS de Toulouse et des équipages de brigades anti-criminalités venus des départements voisins du Calvados et de la Sarthe.

Les auteurs des violences urbaines de la nuit de mardi à mercredi sont toujours recherchés. Il s’agirait, selon le procureur d’Alençon, d’une trentaine d’individus alors habillés en noir et non identifiés. Selon le parquet, ces violences se sont produites quelques heures après l’interpellation d’un habitant du quartier de Perseigne pour des faits de refus d’obtempérer, outrages, rébellion, menaces de mort et refus de se soumettre aux vérifications d’alcool et de stupéfiants. Ce dernier était accompagné d’un autre individu qui a pris la fuite, un homme qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt dans le cadre d’une autre procédure.

Toujours selon le communiqué de Laeticia Mirande, procureur d’Alençon, “Ces violences urbaines peuvent également être mises en lien avec une opération diligentée le 23 septembre dernier. Deux individus avaient fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d'infractions à la législation sur les stupéfiants”. Deux personnes condamnés à 7 et 10 mois d’emprisonnement avec un aménagement en détention à domicile sous surveillance électronique.