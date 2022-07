Violences à Arles : un mur pour protéger une école

Après le bruit des balles, les habitants du quartier Griffeuille à Arles entendent cette semaine celui de la bétonnière. Depuis samedi dernier, des agents municipaux construisent un mur d'enceinte dans la cour de l'école Jules-Vallès. A quelques mètres de là, il y a plus de deux semaines, un adolescent de 15 ans a été tué par un coup de feu. La mort du jeune Marwane, inconnu de la police, a bouleversé les habitants qui réclament plus de sécurité.

C'est le mur de Berlin ! - José, un habitant du quartier Griffeuille à Arles

Pourtant, ce mur en parpaing de 2m40 de haut sur plus de 50 mètres de long a provoqué une vive surprise à Griffeuille. "C'est le mur de Berlin, s'exclame José en passant de l'école sur son vélo. Vous vous rendez compte où on en est arrivé ? On n'est plus en France là ! Mais je comprends qu'il faut protéger les petits". Le mur a été réclamé par le rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille lors d'une réunion la semaine dernière avec la municipalité.

L'opposition surprise

"Il y a un vraiment d'insécurité, reconnait Frédéric Imbert, adjoint au maire d'Arles, en charge des écoles. Après la mort de Marwane, il fallait une mesure forte. L'école doit rester un sanctuaire où l'enfant doit être préservé de tout. Surtout de l'insécurité". L'opposition en revanche n'est pas convaincue de la nécessité de ce mur dont la construction n'a pas été annoncé officiellement. "Je suis très surpris, explique Nicolas Koukas, élu communiste d'Arles. Il faudrait aussi mettre en place une politique de prévention dans le quartier face à la délinquance. Depuis deux ans, on voit une baisse continue des subventions aux associations".

Le mur de l'école Jules-Vallès sera terminé avant la rentrée de septembre. Il sera décoré par les enfants.