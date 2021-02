Violences à Bordeaux : "les jeunes ne savent plus pourquoi ils s'en veulent" selon le procureur de Bordeaux

A la veille des obsèques de Lionel, 16 ans, tué dans une fusillade dans le quartier des Aubiers, le procureur de la République de Bordeaux est revenue sur ces violences grandissantes dans une ville pourtant réputée paisible. Frédérique Porterie est en poste depuis novembre 2019. Depuis son arrivée, elle constate cette montée des violences avec plusieurs tentatives d'homicides au cours de l'année 2020. Il faut que tout le monde réagisse face à ces violences lance madame le procureur, et Frédérique Porterie de préciser que l'origine des rivalités entre les bandes de jeunes restent difficiles à établir. Dans le cas de la fusillade des Aubiers, on a parlé de rivalité amoureuse, de rivalité musicale : Ils sont comme dans ces vieilles familles corses, ils ne savent plus pourquoi ils s'en veulent remarque le procureur.

Un quartier St Michel plus apaisé

Le procureur de la République de Bordeaux a également fait un point sur la situation dans le quartier St Michel depuis la mise en place du groupement local de traitement de la délinquance en septembre 2020 : les choses se sont améliorées souligne Frédérique Porterie grâce à ce travail en commun des polices municipales et nationales et des acteurs locaux.