Violences à Châteauroux et à la gare : de la prison ferme pour les agresseurs

Le Tribunal correctionnel de Châteauroux a condamné trois individus à de lourdes peines, après des violences commises le week-end des 2 et 3 novembre à la gare de Châteauroux et dans le centre-ville.

Châteauroux, France

Trois prévenus comparaissaient aujourd'hui devant le Tribunal correctionnel de Châteauroux, pour des violences avec armes commises le week-end des 2 et 3 novembre, à la gare de Châteauroux et dans le centre-ville.

Prison ferme

Le premier d'entre eux a commis des violences aggravées avec une arme blanche - un couteau - dans un des quartiers de Châteauroux. Il avait blessé deux victimes qui ont respectivement eu des interruptions de travail de 40 et 8 jours. L'homme a été condamné à 36 mois d'emprisonnement, dont deux ans ferme et un an avec sursis, et une mise à l'épreuve. Le tribunal a également prononcé une interdiction de détenir des armes et une privation des droits civiques pendant cinq ans.

Le deuxième prévenu était jugé pour des faits de violences en réunion avec arme, un bâton cette fois-ci. Il écope de 30 mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, une mise à l'épreuve, et les mêmes interdictions que pour le premier prévenu.

Le troisième prévenu a une participation moindre aux faits reprochés. Le tribunal l'a condamné à un an de prison avec sursis et une interdiction de détention d'armes pendant cinq ans.

Pour les deux premiers prévenus, le tribunal a ordonné leur maintien en détention.