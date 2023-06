Violences à Châteauroux : la ville impose un couvre-feu aux mineurs et ferme les parkings jusqu'à lundi

A Châteauroux, les autorités réagissent face aux violences de la nuit dernière (nuit de jeudi à vendredi) en prenant des mesures exceptionnelles de protection.

Dans un communiqué la ville annonce, en accord avec le Préfet de l’Indre, prendre deux importantes mesures valables dès ce vendredi 30 juin et jusqu’au lundi 3 juillet, 6h :

- Un couvre-feu à l’attention des personnes mineures non accompagnées, est mis en place de 22h à 6h.

- Les parkings publics en ouvrage (Diderot, Les Halles, Centre-ville, Équinoxe) seront fermés , de 21h30 à 6h. Il est donc conseillé aux usagers de stationner en dehors de ces parkings.

La préfecture annonce aussi des mesures

De son côté Préfet de l’Indre a également pris deux arrêtés :

- La réglementation de la vente, du transport et de l'utilisation de produits chimiques, inflammables, explosifs ou pyrotechniques.

- L'Interdiction temporaire du port et du transport d'armes et de munitions.

Des mesures prises alors que la préfecture de l'Indre a fait face à une première nuit de violences. Des violences consécutives à l'affaire Nahel, cet adolescent de 17 ans abattu dans une voiture par un policier alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle. Depuis cet évènement d'importants troubles à l’ordre public ont eu lieu dans des dizaines de villes en France. Châteauroux avait été épargné par ces violences jusqu'à la nuit dernière ou plusieurs groupes de personnes, très mobiles, se sont livrées à d'importantes dégradations dans les quartiers Saint-Jean, Vaugirard et aux abords du centre-ville.

Gil Avérous, Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux Métropole condamne fermement ces violences contre les personnes les biens, et les forces de sécurité.