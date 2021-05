Violences à Coslédaà : "Nos habitants ne sont pas des cow-boys, ils sont juste excédés", explique le maire

"Je veux d'abord rassurer tout le monde, ce n'est pas le Far West. Coslédaà, c'est un petit village tranquille, je ne suis pas un shérif je suis juste maire, et tous nos habitants ne sont pas des cow-boys, ils sont juste excédés", tient à préciser Pascal Bourguinat, le maire de Coslédaà-Lube-Boast, invité ce jeudi matin sur France Bleu Béarn Bigorre. Une réaction après des violences survenues pendant le weekend, dans la nuit de samedi à dimanche, dans son petit village du Nord Béarn, entre Thèze et Lembeye. Des habitants ont tiré des coups de fusil pour faire fuir une voiture suspecte, une BMW qui roulait tous feux éteints en pleine nuit et qui semblait selon eux préparer un vol. Une voiture qui a "chargé" les habitants avant de partir.

Des vols très récurrents

"On vient vous voler des 4x4, des tracteurs, des animaux", explique Pascal Bourguinat, "on vient vous siphonner du gasoil". Ces vols sont récurrents selon les gendarmes, sur les 60 communes du secteur. Des gendarmes "qui avouent ne pas pouvoir être partout", ajoute le maire de Coslédaà-Lube-Boast. Le territoire est très rural, très grand et la brigade de Thèze qui le gère n'est pas en mesure de mettre en place constamment des patrouilles dissuasives, surtout le weekend et en pleine nuit.

Je condamne mais je comprends - Pascal Bourguinat, maire de Coslédaa-Lube-Boast

Les habitants ont donc décidé de réagir de leur côté, la plupart étant chasseurs et donc armés. Des tirs que "condamne" le maire, même s'il "comprend". "Heureusement, ça s'est fini juste avec quelques rayures de plomb sur la carrosserie j'imagine", explique-t-il, "mais ça aurait pu tourner au drame, c'est pour ça que je suis obligé de ne pas cautionner ça. On arrive à des niveaux de violence, et quand vous voyez que ces malfrats n'hésitent pas à vous charger, ça fait un peu peur sur les conséquences éventuelles".

Pas de caméras mais une "commune vigilante"

Le maire de Coslédaà envisage une solution : un groupe de messagerie, sur Whatsapp par exemple, "pour devenir une sorte de commune vigilante où, entre nous, on se signale des voitures suspectes, des bruits anormaux, des choses qui permettraient d'alerter et de protéger pour éviter que les fusils sortent à chaque fois qu'il y a un bruit suspect".

En revanche, pas question d'installer des caméras de vidéo-surveillance car la commune est très vaste, "1.300 hectares et 45 kilomètres de voirie". Le maire compte aussi sur les conséquences du weekend dernier : "Est-ce que le fait de tirer quelques cartouches en l'air peut éviter que les faits se reproduisent ? C'est juste le pari qu'on peut faire".

