Violences à Dijon : François Rebsamen invité de France Bleu mercredi 17 juin à 7h45

François Rebsamen, le maire de Dijon, sera l'invité exceptionnel de France Bleu Bourgogne mercredi 17 juin dès 7h45. Il répondra à nos questions après quatre jours de violences dans le quartier des Grésilles et dans l'agglomération dijonnaise.

Après quatre jours de violences à Dijon dans l'agglomération dijonnaise, où on a assisté à des scènes de guérilla urbaine entre groupe tchétchène et jeunes des quartiers des Grésilles, sur fond de règlements de comptes et trafic de drogues, François Rebsamen est l'invité de France Bleu Bourgogne. Quels sont les enseignements à tirer de cette crise ? Comment renouer le lien social si fragile dans ce quartier de Dijon, un quartier prioritaire dans la politique de la ville ? Comment canaliser ces violences ? Quel sont les moyens donnés à la police ? Le maire de Dijon répondra à nos questions de 7h45 à 8h.

Écoutez le direct mercredi dès 7h45

à lire aussi Violences aux Grésilles : Laurent Nuñez annonce le déploiement de 150 membres des forces de l'ordre à Dijon

à lire aussi Violences à Dijon : une arrivée sous tension pour Marine Le Pen

à lire aussi De nouvelles flambées de violences à Dijon dans le quartier des Grésilles

à lire aussi Des violences à Chenôve, 18 véhicules incendiés selon le maire