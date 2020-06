Violences à Dijon : le fort de la Redoute à Saint-Apollinaire fouillé par les forces de l'ordre

Dix jours après les violences qui ont embrasé l'agglomération dijonnaise , une quatrième intervention des forces de l'ordre a eu lieu ce jeudi matin. Après le quartier des Grésilles à Dijon, le quartier du Mail à Chenôve et Auxonne, c'est à Saint-Apollinaire que les forces de l'ordre ont concentré leurs recherches ce jeudi. Plus précisément au fort de la Redoute, ancien fort militaire reconverti en parcours de santé.

Ces différentes opérations ont débouché sur des saisies d'armes, factices ou non, de drogue et d'argent liquide. Plusieurs personnes ont été interpellées depuis le début de la semaine, et si certaines ont été mises hors de cause et sont ressorties libres, il reste ce jeudi matin 14 personnes en garde à vue.

Des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement

Les personnes interpellées mercredi à Auxonne et à Saint-Apollinaire sont en garde à vue pour "délit de participation avec arme à un attroupement par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifié, infraction punie de 5 ans d'emprisonnement", précise le procureur de la République de Dijon Eric Mathais dans un communiqué.

Les gardes à vue des personnes interpellées lundi ont été prolongées mercredi de 48h maximum. Le procureur de la République de Dijon envisage de faire un point sur l'enquête en fin de semaine.