Vidéo : Violences à Dijon, les premières condamnations sont tombées

Les premières condamnations sont tombées ce vendredi à Dijon, deux semaines après les violences communautaires qui ont secoué la ville et plus particulièrement le quartier des Grésilles entre communauté maghrébine et communauté tchétchène.

Le Procureur de la République Éric Mathais et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côt-d'Or Jean-Claude Dunand ce vendredi 26 juin 2020 à la cité judiciaire de Dijon

Éric Mathais, procureur de la République de Dijon et Jean-Claude Dunand, directeur départemental de la sécurité publique de Côte-d’Or tenaient une conférence de presse en début d'après-midi à la cité judiciaire ce vendredi 26 juin 2020. Deux personnes ont été condamnées devant le tribunal correctionnel de la ville.

Deux Dijonnais condamnés

Il s'agit d'un Dijonnais de 20 ans qui a écopé de six mois de prison. Une peine assortie d'une assignation à domicile et qu'il effectuera sous surveillance électronique. Tandis qu'un autre Dijonnais, un homme de 51 ans lui, a été condamné à six mois de prison avec sursis. Tout deux avaient été interpellés lundi dernier lors d'une opération de grande ampleur des forces de l'ordre dans le quartier des Grésilles.

Le Procureur de la République Éric Mathais et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côt-d'Or Jean-Claude Dunand ce vendredi 26 juin 2020 à la cité judiciaire de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Onze autres personnes poursuivies ce vendredi en correctionnelle

Par ailleurs toujours en marge de ces violences, ce vendredi, deux audiences se tenaient au tribunal correctionnel. L'une concerne six jeunes hommes âgés de 18 à 19 ans et se rapporte à l'opération de police de lundi dernier. L'autre à trait aux interpellations qui ont eu lieu mardi dernier et touche cinq hommes âgés de 21 à 41 ans originaires de Côte-d'Or.

Les peines attendues dans la soirée

Le procureur de la république de Dijon explique que la première audience "est relative à un trafic de stupéfiant", quant à la seconde, elle concerne cinq personnes poursuivies pour "participation à un attroupement armé avec dissimulation du visage, la peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement". On devrait être fixé sur l'avenir judiciaire de ces 11 personnes en début de soirée à l'issue des audiences.