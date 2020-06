Suite aux événements survenus ces derniers jours dans l'agglomération dijonnaise une opération de police est en cours ce vendredi dans les quartiers des Grésilles à Dijon et de Chenôve.

PHOTOS - Violences à Dijon : une nouvelle opération de police ce vendredi matin à Dijon et à Chenôve

Au lendemain d'une première vague d'interpellations à Dijon et dans plusieurs villes de France, une nouvelle opération policière a été menée ce vendredi matin dans le quartier des grésilles à Dijon et dans le quartier du Mail à Chenôve. L'opération a été supervisée par le préfet de la Côte-d'Or depuis l'hôtel de police de Dijon, place Suquet.

L'opération de police menée ce vendredi à Chenôve © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette opération visait notamment à saisir de la drogue et des armes, sur les toits, dans les caves, les boîtes à lettres et les conduits d'aération des immeubles. Selon un premier bilan, les policiers ont trouvé 80 grammes de résine de cannabis et un couteau.