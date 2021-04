Violences à Évreux : "Je veux déménager" témoigne un habitant de La Madeleine

Vincent habite dans le quartier de la Madeleine à Évreux depuis 2016 mais il multiplie les démarches pour déménager. "L'année dernière, on avait eu avec des rodéos motos. C'était pendant le confinement, au mois de mai". Il y avait aussi eu des violences urbaines dans le quartier mi juillet 2020. _"Ça devient plus fréquent"déplore l'habitant qui dit avoir peur pour ses enfants "au niveau de l'éducation. L'éducation comme je peux leur apporter à l'intérieur de la maison, c'est une chose. Après ce qui les entoure dehors, c'est toute une autre histoire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas ce que leurs enfants font dehors, qui sont tranquilles en pensant qu'ils sont juste avec les copains. Et ils ne savent pas ce qui vraiment est leur vie. Et j'ai peur effectivement pour eux, comme j'ai peur très souvent, pour eux, pour moi et pour ma femme". Et Vincent de s'interroger sur la présence d'enfants dehors dans le quartier après le couvre-feu et de dénoncer "le laisser-aller des parents"_.

Le mal est beaucoup plus profond. C'est comme un cancer qui gagne petit à petit - Vincent

Pourtant, Vincent le dit d'emblée : "La Madeleine, c'est agréable, il y a des arbres, il y a des aires de jeux pour les enfants. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'arrivent pas à profiter de ces aires de jeux parce que souvent, elles sont envahies par les dealers pour faire leurs petites affaires. Et les enfants, ils en pâtissent. Après, c'est pas seulement les enfants. Ça entraîne aussi nous, on se sent mal. C'est dommage qu'il y a _cette grosse gangrène qui est là et qui nous gâche notre vie_". Depuis trois ans, Vincent et sa famille cherchent à quitter La Madeleine pour un quartier plus tranquille.

Un point de deal devant ses fenêtres

Vincent écarte le rideau de son coquet salon : "Regardez, c'était juste là, des voitures qui sont stationnées constamment sur place, qu'ils déplacent pas du tout, qui sont stationnés jour et nuit et qui servent strictement à ça" explique-t-il. Depuis une semaine, les voitures ont enlevées par la fourrière et Vincent salue l'action de la police : "Ils sont assez présents. On ne peut pas dire que c'est une cité qui soit laissée à l'abandon par les forces de l'ordre" mais "le lendemain, ils ouvrent ailleurs et après, ils reviennent ici et repartent ailleurs. C'est un jeu du chat avec la souris. Je pense qu'il y aura jamais de fin" soupire Vincent.

Six personnes ont été interpellées et quatre ont té mises en cause. Trois mineurs et un majeur seront présentés à la justice pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion. Le maire d'Évreux, Guy Lefrand attend des "réponses fortes" de la part de la justice "parce qu'aujourd'hui on voit bien que si on oublie un morceau de papier pour aller acheter son pain à la boulangerie, on risque 135 euros d'amende et d'autres qui cassent tout et qui agressent les forces de l'ordre ont trop souvent un sentiment d'impunité".

