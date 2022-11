Violences à Geoffroy-Guichard : interdiction de stade et des peines de 2 mois à 12 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné ce mercredi les 11 supporters accusés de dégradations et de violences pendant le match entre l'ASSE et l'AJ Auxerre en mai dernier : ils sont tous interdits de stade et les condamnations vont de 2 mois à 12 mois de prison avec sursis.