Violences à Hasparren, de la prison ferme pour les deux agresseurs trois ans après les faits

En février 2020, à Hasparren, un groupe de quatre jeunes a été agressé violemment par trois individus ivres et sous l'emprise de stupéfiants. Une agression qui a valu aux victimes plusieurs jours d'Incapacité Totale de Travail (ITT). Trois ans et demi plus tard, le tribunal judiciaire de Bayonne condamne les agresseurs à des peines de prison ferme.

Alors qu'ils étaient attablés à la terrasse d'un bar à Hasparren, quatre jeunes ont été pris à partie par trois hommes. "On les entendait parler fort, on les a juste regardé et ils s'en sont pris à nous", raconte Saioa, l'une des victimes. Coups de poings, coups de pieds, balayette, un déferlement de violence s'abat sur le groupe. L'un des jeunes décide d'aller chercher de l'aide à l'intérieur du bar. En voulant intervenir pour mettre un terme à la bagarre, le patron du commerce se prend aussi des coups notamment près de l'œil et à l'arcade. Au total les victimes ont eu entre deux et cinq jours d'ITT.

De la prison ferme

Plus de trois ans après les faits, le procès s'est tenu ce jeudi 7 septembre au tribunal judiciaire de Bayonne. Si l'un des agresseurs présumés a été relaxé pendant les auditions de la gendarmerie, les deux autres, appelés à comparaître devant les juges, ne sont pas venus à l'audience. Ils n'étaient même pas représentés par des avocats.

Les deux hommes, condamnés en leur absence, sont âgés de 25 et 28 ans. Ils ont déjà de nombreuses condamnations dans leurs casiers judiciaires, certaines remontant parfois à l'adolescence et faisant état de violences, de vols. Ils ont écopé de huit et dix mois de prison ferme.

Le patron du bar a obtenu 800 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Les jeunes ont obtenu entre 500 et 800 euros chacun.